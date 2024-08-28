Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti tuttu. Geride sadece bir adım kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Young Boys ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan maçta temsilcimiz rakibine 1-0 mağlup oldu. Young Boys'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Alan Virginius attı.

İlk maçta da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar bu sonuçla da birlikte toplam skorda 4-2 geri düştü ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Yaşanan bu hezimetin ardından teknik direktör Okan Buruk ve adı karaborsa skandalına karışan bazı yöneticiler taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefine geldi.

Galatasaray'da ortalık karışırken ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın maç öncesinde dedikleri gündem oldu.

AHMET ÇAKAR KEHANETLERİ

1- Yarın Young Boys Galatasaray'ı eleyecek.

2- Çarşamba sabahından itibaren Okan Buruk ve bazı yöneticiler camia tarafından ağır eleştirilmeye başlayacak.

3. Fatih Terim hegemonyası düğmeye basacak. Jose Mourinho'dan şampiyonluk alma dürtüsü Fatih Terim'i inanılmaz derecede motive ediyor. Okan gidecek Fatih Terim gelecek.

Ahmet Çakar'ın bu kehaneti sosyal medyada paylaşan kullanıcılar Çakar'ın haklı çıktığını ifade etti.