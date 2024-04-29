Ahmet Çelik'ten Müsavat Dervişoğlu'na kutlama. 'Endişemizi ortadan kaldırmıştır'

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Ahmet Çelik'ten Müsavat Dervişoğlu'na kutlama. 'Endişemizi ortadan kaldırmıştır'
İYİ Parti kurucusu ve 27. Dönem milletvekili Ahmet Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti. Çelik açıklamasında, “Dervişoğlu’nun bu net açıklamaları, aynı zamanda Meral Akşener’in partimize dışarıdan müdahale edeceği endişemizi de ortadan kaldırmıştır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin yerel seçimler sonrasında yapacağını açıkladığı seçimli Olağanüstü Kurultay’ı yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanlığına delegelerin çoğunluğunun oy verdiği Müsavat Dervişoğlu kazandı.

Genel Başkan olarak seçilen Dervişoğlu, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde yanında Genel Başkanlığa aday olan Koray Aydın ve Tolga Akalın’da yer aldı. Seçim sonrasında konuşma yapan Dervişoğlu, ““Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİ KURUCUSU VE 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ AHMET ÇELİK’TEN TEBRİK MESAJI

Dervişoğlu’nun kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilmesinin ardından İYİ Parti kurucularından ve 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik, X sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

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Dervişoğlu’nun, adaylardan Koray Aydın ve Tolga Akalın ile beraber kürsüye çıkmasının ardından verdiği mesajların çok önemli olduğunu aktaran Çelik şu ifadeleri kullandı: “Türk milletine hizmet adına tarihi bir misyon yüklenmiş olan partimizin değerli delegelerinin iradesi ile Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor ve çıktığı kutlu yolculukta başarılar diliyorum.

Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun kurultay bitiminde, teşekkür konuşması için çıktığı kürsüde yanında Sayın Koray Aydın ve Sayın Tolga Akalın olduğu halde yaptığı açıklamalar, partimizin gelecekteki istikameti konusundaki mesajlarıyla büyük önem taşımaktadır.”

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“AKŞENER’İN DIŞARIDAN MÜDAHALE ENDİŞEMİZ ORTADAN KALKTI”

Çelik yaptığı açıklamada, Dervişoğlu’nun tespit ve ifadelerinin İYİ Parti’nin önümüzdeki dönem için iktidar yolunda yürüyüşünün yeniden başladığının aktardı. Aynı zamanda Meral Akşener hakkında da bir açıklama yapan Çelik, “Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun bu net açıklamaları, aynı zamanda Meral Akşener’in partimize dışarıdan müdahale edeceği endişemizi de ortadan kaldırmıştır.” İfadelerini kullandı.

Ahmet Çelik’in açıklamasının tamamı şu şekilde oldu:

“Türk milletine hizmet adına tarihi bir misyon yüklenmiş olan partimizin değerli delegelerinin iradesi ile Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor ve çıktığı kutlu yolculukta başarılar diliyorum.

Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun kurultay bitiminde, teşekkür konuşması için çıktığı kürsüde yanında Sayın Koray Aydın ve Sayın Tolga Akalın olduğu halde yaptığı açıklamalar, partimizin gelecekteki istikameti konusundaki mesajlarıyla büyük önem taşımaktadır.

Meral Akşener döneminde partimizin ağır yaralı olarak kurultay yaptığı tespitinde bulunan Sayın Genel Başkan Dervişoğlu, “Birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız”

diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasının sonunda Akşener dönemine atıfta bulunarak, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesini kullanmıştır.

Bu önemli tespitler ve ifadeler önümüzdeki dönem için iktidar yürüyüşümüzün tekrar başlayacağı müjdesidir. Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun bu net açıklamaları, aynı zamanda Meral Akşener’in partimize dışarıdan müdahale edeceği endişemizi de ortadan kaldırmıştır.”

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