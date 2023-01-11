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Davutoğlu canlı yayında açıkladı. Altılı Masa'daki herkesin oy oranına göre bakanlığı olacak!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk canlı yayınında katıldığı programda 6'lı masada herkesin oy oranına göre bakanlığı olacağını belirterek; "Diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. 6'lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az 1 bakanlık alacak." dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 21:06
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Ahmet Davutoğlu açıkladı. Altılı Masa'daki herkesin oy oranına göre bakanlığı olacak

Davutoğlu canlı yayında açıkladı. Altılı Masa'daki herkesin oy oranına göre bakanlığı olacak!
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 6'lı masayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Davutoğlu, 6'lı masadaki partilerin oy oranına göre bakanlığı olacağını söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanının arkasında duracağız, üstünde durmayacağız. Önce Cumhurbaşkanı olacak arkasında 6 tane ya da 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki, 5 ya da 6 genel başkan onun yanında. Yetkiyi ve sorumluluğu da paylaşıyor diye düşünecek.

"6'LI MASADAKİLER EN AZ 1 BAKANLIK ALACAK"

Bizim açıklamamızı 5 Ocak'ta dikkatli okuyanlar fark etmiştir. Milletimiz müsterih olsun. O masa hem iyi işleyecek hem de ülkeyi pürüzsüz yönetecek. Orada dedik ki, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ile milletvekili adaylıkları birlikte değerlendirilecek'. Biz topluca 360'ı çıkarmak için en optimum seçim algoritmasını kuracağız. Şimdi bu ne demektir? Bütün gücümüzle Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. 6'lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az 1 bakanlık alacak. Aynı zamanda sorumluluk üstleniyoruz. Risk alıyoruz. Kendi kitlemizi ikna edeceğiz. Eşitlik stratejik kararlarda. Mesela önemli atamalar. Herkesin içine, toplumun içine sinecek şekilde. Seçim günü akşamı Türkiye'de hiçbir kesimin 'biz kaybettik' anlayışına kapılmaması.

"BU SİSTEMİN ADI UZLAŞIDIR, DEMOKRASİDİR"

Cumhurbaşkanı adayından önce prensipleri belirledik. Cumhurbaşkanı çizginin dışına çıkarsa, genel başkanlar şunu diyebilir 'Bak biz anlaşmıştık'. Yeni bir Türkiye doğuyor. Bu sancıları yaşayacağız. 4 Ocak günü Beştepe'de kimlerin ne konuştuğunu biliyorum; yarın bu masa çökecek dendi. Çöktü mü, çökmedi. Makul 6 siyasi liderler oturdu. Aramızda tatlı sert tartışmalar oluyor. Metni ortaya çıkardık. Kimsenin tek başına, bir kesimi temsil eden olmasın. Bugün Erdoğan'ın atamaları niye rahatsız ediyor? Çünkü yakınlarını atıyor, kimseye danışmıyor, liyakate bakmıyor. Merkez Bankası tecrübesi olmayan birisini Merkez Bankası Başkanı atıyor. Alacağımız önümüze özgeçmişleri, tecrübesine bakarız. Bu makul insanların ortak buluştuğu sistemin adı uzlaşıdır, demokrasidir. Bir vesayet asla olmayacaktır.

"ORTAK AKLI İŞLETECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımız seçildiğinde, oturacak. Kendim vesayete karşı hayat boyu mücadele ettim. Bütün makamları terk ettim. Bizim burada uzlaşıyla oluşturduğumuz bir metni kabul eden Cumhurbaşkanı adayı birlikte yönetme konusunda irade beyan eden Cumhurbaşkanının seçilirken de birlikte mücadele edeceğiz. Bu tabii ki ilkesel. Şu gününkü Cumhurbaşkanı Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olduğu için Meclis önemsiz gibi gözüküyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın kararını döndürme hakkı var Meclis'in. Ortak aklı işleteceğiz. Kriz mi oldu, oturup, konuşup, çözeceğiz. Hiç merak etmeyin, anayasal sorun çıkmayacak. Çok güçlü bir yol haritası açıklanacak, ortak politikalar metni açıklanacak. İl il formül üreteceğiz. O Meclis'te Cumhurbaşkanının bir çoğunluğu olacak. Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek."

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Cesur
11.01.2023 21:35
Bunlar varsa benden MILLET ITTIFAKI na oy yok. Babacan ve Davutoğlu nu istemiyoruz. Bunlar Iyi Parti ye zarar veriyor.  
 
Gercekci
11.01.2023 21:25
Sen varsan ben yokum.Sana o oyla bakanlık veriyorsa bu demokrasi değildir.chp çok oy kaybedecek sana babacana bakanlık verdi diye.kazanamz gerçi  
 
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