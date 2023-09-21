Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı

Marmara İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrencinin kitaptan kopardığı Atatürk fotoğrafına hakaret ve saygısızlık yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı ve öğrenci tutuklandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapan imam hatipli öğrenciyle ilgili açıklama yaptı.

Tutuklanan gence “Ah Evladım” diye seslenen Davutoğlu 17 yaşındaki zanlının serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Evet çok büyük yanlış yaptın ama senin yerin hapis değil, bir daha tekrar etmeyeceği şeklinde bir taahhütle yapacağın samimi bir özür yeterli” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi sormak isterim hem sana hem seni malzeme yapanlara hem de seni tutuklayıp hapse koyanlara;

Hangisine yanalım?

İlim, ahlak, edep ve haya sahibi gençler yetişmesi için bir neslin bedel ödeyerek sahip çıktığı bir eğitim kurumunda böylesine ahlak-dışı görüntülerin yaşanmasına sebep olan sosyal iklime mi?

Özgür düşünce ışığında değerlendirilmeleri ve tarihimize yaptığı katkıları dolayısıyla saygıyla anılmaları gereken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere tarihi şahsiyetlerimizin ortak bir hafızaya değil de toplumsal kutuplaşmaya alet edilmesine mi?