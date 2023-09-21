Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı

Ahmet Davutoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yaptığına dair görüntüler çıkan imam hatip öğrencisine sahip çıkarak “Evet çok büyük yanlış yaptın ama senin yerin hapis değil” dedi.

Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı

Marmara İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrencinin kitaptan kopardığı Atatürk fotoğrafına hakaret ve saygısızlık yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı ve öğrenci tutuklandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapan imam hatipli öğrenciyle ilgili açıklama yaptı.

Tutuklanan gence “Ah Evladım” diye seslenen Davutoğlu 17 yaşındaki zanlının serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Evet çok büyük yanlış yaptın ama senin yerin hapis değil, bir daha tekrar etmeyeceği şeklinde bir taahhütle yapacağın samimi bir özür yeterli” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi sormak isterim hem sana hem seni malzeme yapanlara hem de seni tutuklayıp hapse koyanlara;

Hangisine yanalım?

İlim, ahlak, edep ve haya sahibi gençler yetişmesi için bir neslin bedel ödeyerek sahip çıktığı bir eğitim kurumunda böylesine ahlak-dışı görüntülerin yaşanmasına sebep olan sosyal iklime mi?

Özgür düşünce ışığında değerlendirilmeleri ve tarihimize yaptığı katkıları dolayısıyla saygıyla anılmaları gereken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk olmak üzere tarihi şahsiyetlerimizin ortak bir hafızaya değil de toplumsal kutuplaşmaya alet edilmesine mi?

screenshot-16.jpg

İlgili Haberler
Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar İçişleri Bakanı’na da hakaret etti
Tuğba Özay'dan Atatürk'e hakaret eden imam hatipli için ceza önerisi geldi
Okulun 'Aile Birliği'nde 'tanıdık' isimler. Atatürk’e büyük saygısızlık yapılmıştı
Son Dakika... Atatürk fotoğrafına hakaret eden imam hatipli tutuklandı
İmam hatipliden Atatürk'e çirkin saldırı. Gözaltına alındı
Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı Güncel
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi Siyaset
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı Güncel
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı
Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak Kültür Sanat
Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi Magazin
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir?
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha Spor
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha