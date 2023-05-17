Ahmet Davutoğlu o paylaşımını sildi

Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı milletvekili seçilen adaylarla ilgili 'ilk grup toplantımız' iletisini sildi.

Ahmet Davutoğlu o paylaşımını sildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün TBMM'ye CHP listelerinden giren Gelecek Partili milletvekilleriyle görüştü.

Davutoğlu, görüşmenin fotoğrafını da sosyal medya hesabından “Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadeleriyle paylaştı.

Ahmet Davutoğlu’nun vatandaşların seçim usulsüzlükleriyle ilgili tepkilerini sosyal medya hesaplarından yoğun şekilde ortaya koyduğu ve siyasilerden sürece dahil olmalarını istediği sırada yaptığı bu paylaşım tepki çekti.

Davutoğlu, tepkilerin ardından paylaşımını yeni bir açıklama yapmadan sildi.

İşte Davutoğlu’nun sildiği paylaşımı:

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