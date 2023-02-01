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Davutoğlu’ndan Altılı Masa'daki partilerin mensuplarına: Lütfen susun

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'daki partilerin mensuplarına seslenerek, "Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan parti mensuplarına da sesleniyorum, lütfen susun." diye konuştu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 00:51
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Ahmet Davutoğlu’ndan Altılı Masa'daki partilerin mensuplarına: Lütfen susun

Davutoğlu’ndan Altılı Masa'daki partilerin mensuplarına: Lütfen susun
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Flaş TV'de gazeteci Fatih Ertürk'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak" açıklamasına tepki gösterdi:

"Muhalif kesimden konuşanlara sesleniyorum: Sakın ha kolay bir zafer ve bu zaferin üstünde yükselecek bir lider düşünmeyin. Zor bir seçim olacak. Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan parti mensuplarına da sesleniyorum, lütfen susun. Zarar veriyorsunuz. Benim partim de olsa fark etmez. Genel başkanlar dışındaki herkesin susma vakti"

Davutoğlu, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olarak da, "İki yetim var. Nasıl vicdansız bunlar. 1 ay geçti hala sayın Erdoğan'dan ses yok" ifadelerini kullandı.

“BİZ BAZEN NAZIM HİKMET'TEN, BAZEN NAMIK KEMAL'DEN KONUŞUYORUZ”

Altılı Masa ile uzun müzakere toplantılarının ardından yemek masası etrafında yaptıkları sohbetleri sevdiğini söyleyen Davutoğlu, "Biz bazen Nazım Hikmet'ten, bazen Namık Kemal'den konuşuyoruz. Bazen tefsirden... Biz bu memleketin insanıyız. Bahçeli bilmiyor muydu Kılıçdaroğlu ile Ekmelledin İhsanoğlu'nu aday gösterirken, dış mihrakların adamı olduğunu. Ayıptır. Haya etmesi lazım" diye konuştu.

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