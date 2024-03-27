Ahmet Davutoğlu'ndan flaş IMF iddiası. AKP'nin neden emekliye para vermediğini açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ordu'da konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiyi 'Dipsiz kuyu gibi attıkça kayboluyor, verdikçe gidiyor' diyerek tarif etmesine değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Niye gidiyor biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? Doğru, dipsiz kuyu. Emeklinin cüzdanı da dipsiz kuyu. Sen bir cebine koyuyorsun, öbür cebinden boşalıyor. Enflasyonun olduğu yerde ne verirsen ver faydası yok. Enflasyon canavardır, yer bitirir. Peki, enflasyonu kim yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; bütün dünyada enflasyon var. Bacılarım, fileleri siz dolduruyorsunuz, sakın ha inanmayın. Dünyada enflasyon falan yok. Aldatmasınlar milleti. Ekonomi hocasıyım, siyaset bilimi hocasıyım. İki fakülte, birçok diplomam var. Onlar hiç önemli değil. Amerika'da enflasyon yüzde 3. Avrupa'da yüzde 3. Savaşan Rusya'da yüzde 4,4. Ukrayna'da yüzde 4,7. Bir tek Türkiye'de böyle yüksek. Başka nerede biliyor musunuz? Bir Arjantin'de, bir Venezuela'da, bir Namibya'da."

"IMF İLE ANLAŞMA YAPTILAR"

Emekliye neden ikramiye zammı yapılmadığına değinen Davutoğlu, "Ya Allah aşkına vicdan sahibi olun. Neden veremiyorlar emekliye parayı biliyor musunuz? Çünkü IMF ile anlaştılar. IMF, 'Emekliye para vermeyeceksin' dedi. Kime vereceksin parayı? Faizi yüzde 50'ye çıkarıp, faizcilere vereceksin ki onlar zengin oldukça zenginleşecek. Göreceksiniz seçimden sonra ortaya çıkacak; bunlar IMF ile anlaştılar. IMF'ye borcumuzu ödemiştik. Çünkü o yıllarda yolsuzluk, hırsızlık yoktu" dedi.