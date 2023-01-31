Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında, MHP lideir Devlet Bahçeli’nin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır” sözlerine yanıt verdi.

Bahçeli’ye, “Çık açıkla, kim bu büyükelçi, hangi büyükelçi?” şeklinde seslenen Davutoğlu, “Nedir senin niyetin biliyorum. Bir sis bulutu çıkarmak, sis bombası atarak bazı şeyler örtülsün istiyorsun. Peki Bahçeli hangi dosyayı örtmek istiyor: Sinan Ateş dosyasını. Sayın Bahçeli o Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım. Bu hesap görülene kadar her cuma soracağım. 15 Mayıs sabahı ilk açılan dosya bu olacak” dedi.

Davutoğlu, Sinan Ateş cinayeti hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da eleştiriler yöneltti ve “Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesap sorarız diyordun sayın Erdoğan, Ankara’nın göbeğinde bir insan kayboldu. Niye susuyorsun? Hani dünya lideriydin sen Ankara’nın lideri bile değilsin. Ankara’nın lideri ol Sayın Erdoğan” ifadelerini kullandı.

“SİNAN ATEŞ DOSYASINI KAPATTIRMAYACAĞIM”

Davutoğlu’nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Sayın Bahçeli, ben ona yine sayın diyeceğim o bana Serok demeye devam etsin. Bahçeli eğer devlet adamıysan çıkıp ispatlayacaksın. Çıkın açıklayın belgelerle ortaya koyun. Erdoğan sen bizi bilirsin değil bir büyükelçi yedi düvel gelse kimse bize talimat veremez! Sen bizi iyi tanırsın.

Bahçeli çık açıkla kim bu büyükelçi hangi büyükelçi. Nedir senin niyetin biliyorum. Bir sis bulutu çıkarmak, sis bombası atmak. Bazı şeyler örtülsün diye. Peki Bahçeli hangi dosyayı örtmek istiyor: Sinan Ateş dosyasını. Sayın Bahçeli o Sinan Ateş dosyasını kapattırmayacağım.

Sinan Ateş senin neyindi? Üç hafta oldu. Bu hesap görülene kadar her cuma soracağım. Dicle kenarında bir kuzu kaybolsa hesap sorarız diyordun sayın Erdoğan, Ankara’nın göbeğinde bir insan kayboldu. Niye susuyorsun?

Hani dünya lideriydin sen Ankara’nın lideri bile değilsin. Ankara’nın lideri ol Sayın Erdoğan.

Neden çekiniyorsun Soylu? Arkasından çıkanlardan korkuyorsun.

Sinan Ateş’in faili bir başka çevreden çıksaydı tepkiniz ne olurdu? Buradan AK Partili vatandaşlara sesleniyorum. Dün abi diye gördüklerinize kurşun sıkanları takip etmeyin. Aklınızı ve vicdanınızı terk etmeyin.

“UCU NEREYE VARIRSA VARSIN”

15 Mayıs günü açılan ilk dosya Sinan Ateş’in olacak, ucu nereye varırsa varsın.

Erdoğan’a çağrımı yineliyorum. Erdoğan, ne gidecek bir yerim var ne sığınacak mafya çetelerim var. Ben buradayım. Her hesabı vermeye hazırım. Sen vermeye hazır mısın? Benden sonra gelen başbakan hazır mı? Bu iddiaları ve kara lekeyi kaldırmak istiyorsanız size büyük bir avantaj. Benim her şeyimi araştırın. Bir tek kuruş bulamayacaksınız. Bahçeli metni okumuyor. Hukuken doğru değil üçüncü kez aday olması diyoruz ama biz sizi seçim meydanında göndereceğiz diyoruz.

Bugün açıkladığımız metinde yurt dışına gönderilen mallar dahil her türlü servet bu toprağa geri dönecektir.

Dağ göründü, dağın tarihi 14 Mayıs.

Türkiye birden büyük Türkiye birden daha yüce. Çabalarımızın hasat vakti. Şu andan itibaren seçim takvimi başladı.

Ülkeyi tek akılla değil ortak akılla yöneteceğiz. İktidar istiyor ki bir kişinin seçileceği bir yönetim olsun. Biz birlikte yöneteceğiz, birlikte yetkileri kullanacağız. Görüş ayrılıkları, tartışmalar olacak. Aldığımız kararları istişare ederek alacağız.”