Ahmet Ercan: 7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir Deprem beklediği bölgeyi açıkladı

Prof. Dr. Ercan, Ege için beklenen depremin sanılandan büyük olacağını söylerken olası Marmara depremi için de tarih verdi.

AFAD verilerine göre dün Muğla'da Menteşe ve Marmaris merkezli 4 büyüklüklerinde ve Bodrum açıklarında ise 3.5 büyüklüğünde 3 farklı deprem meydana geldi. Depremler, büyük olmasalar da, sıklıkları nedeni ile endişe yarattı.

MUĞLA NEDEN SALLANIYOR?

Prof. Dr. Ercan, Muğla'da yaşanan depremlerinin nedeni olarak Afrika kıtasının kuzeye doğru kaymasından kaynaklanan gerilimlerin, bu tarz deprem fırtınalarıyla gerginliği boşaltmasını gösterdi. Bu deprem fırtınalarının bazen büyük bir deprem üretmeden sakinleştiğini Söyleyen Ahmet Ercan, bazen de büyük bir depremin öncü sarsıntıları olabileceğine dikkat çekti.

halktv.com.tr'den Ramazam Süzen'in haberine göre Ahmet Ercan bölgede yaşanan gerginliğin eninde sonunda bir deprem ile sonuçlanacağını söyledi.

"YILDA 3-5 SANTİM İLERLEYEREK DEVAM EDİYOR"

Afrika kıtasının, Anadolu, Ege ve Adriyak'e kaymasının 10 milyon yıldır sürdüğünü ve her yıl 3-5 santim hareket ettiğini belirten Ahmet Ercan, bu hareketin Muğla'da yaşanan depremlerin ana nedeni olduğunu söyledi. Ercan'a göre Anadolu'nun kuzeye itilmesi sonucu bazı sıkıştığı yerlerde gerginliğini depremciklerle boşaltıyor.

"7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Ahmet Ercan bu ilerlemenin Girit-Rodos yayı bölgesinde 7.5 büyüklüğüne kadar depremler üretebileceğini söyledi. Muğla çevresine dikkat çeken Ahmet Ercan "Yoğunlaşma bugünlerde Muğla'nın Ula ilçesi ile Gökova Körfezinin kuzey kenarı ki bu Gökova Kırığı dediğimiz kırık... Ve bu Ula'dan başlar, Gökova termik santralinin olduğu yerden Bodrum'a doğru uzanır." diye konuştu.

“GERGİNLİK DEPREMLE SONUÇLANACAK"

Ahmet Ercan özellikle Gökova Körfezinin bulunduğu kesim ve Fethiye-Marmaris kesiminde bir gerginlik birikimi olduğunu ve eninde sonunda bir depremle sonuçlanacağını belirtti.

"MARMARA'DA 2045'TEN ÖNCE DEPREM BEKLEMİYORUM"

Son gülerde Marmara'da meydana gelen küçük depremlere ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde her yıl depremcik denilebilecek en az 3 bin deprem meydana geldiğini hatırlatarak bunların büyük depremler yaratabilecek gerginlikte olmadıklarını söyledi.

"Marmara'da bir deprem beklentim 2045'ten önce değil." diyen Ahmet Ercan "Dolayısıyla şu anda yaşanan depremler, çok olağan bir seyrinde gidiyor. Yani olağanüstü bir durum gözükmüyor.” ifadelerini kullandı.