Ahmet Ercan tek tek saydı: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın

Deprem bilimciler, neredeyse her gün Marmara Depremi’ne yönelik uyarılarda bulunuyor. Beklenen Marmara depreminde sürenin azaldığını vurgulayan deprembilimciler, 7 ve üzeri büyüklükte ve çevredeki illeri de etkileyebilecek büyük İstanbul depremini işaret ediyor.

Son günlerde ise Tunceli-Hakkari’de de deprem tehlikesine ilişkin uyarılar yapılıyor. Uzamanlar Doğu Anadolu Fayı’nı işaret ederken Adıyaman ve Hakkari arasındaki yerleşim alanlarının dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

DEPREM RİSKİ BULUNMAYAN İLLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem riski bakımından güvenli olan illeri sıraladı. Ercan'ın paylaşımına göre deprem riski bulunmayan iller; "Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak." olarak belirtildi.

Ercan paylaşımında, "Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?" ifadelerini kullandı.