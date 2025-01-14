Ahmet Ercan'dan Marmara depremi uyarısı! 'Bölge yerleşime kapatılmalı'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sakarya Çukuru’na dikkat çekerek bölgenin deprem açısından büyük risk taşıdığını belirtti. Ercan, “İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimali var. Bu bölge yerleşime kapatılmalı” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEPREM MARMARA'YI ETKİLEYEBİLİR

Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da beklenen büyük depremin yalnızca şehri değil, Marmara Bölgesi genelinde geniş bir alanda etkili olabileceğini söyledi. Ayrıca, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanabilir” açıklamasını yaptı.

SANAYİ GELİŞİMİ RİSKİ ARTIRIYOR

Ercan, Sakarya Çukuru bölgesinde hızla gelişen sanayinin, olası bir depremde büyük tehlike arz ettiğini belirterek, bu bölgede yapılan yapılaşma ve sanayi planlamalarının risklere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

GEÇMİŞ DEPREMLERİN TEKRAR ETME OLASILIĞI

Prof. Dr. Ercan, geçmişte yaşanan depremlerin tekrar etme olasılığına da değindi. 1999 Gölcük Depremi sonrasında bu bölgede gerilimin azaldığını ancak Marmara'nın genelinde halen büyük bir deprem riski bulunduğunu vurguladı. Ercan, “Geçmişte bir yerde deprem olduysa, yine olacaktır. Bu kural değişmez” dedi.

İZMİT KÖRFEZİ İLE SAPANCA GÖLÜ’NÜN BİRLEŞME İHTİMALİ

Bölgedeki yer hareketlerini değerlendiren Prof. Dr. Ercan, gelecekte İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Bu durumun, bölgedeki yapılaşma ve sanayi planlamalarını gözden geçirme gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

MARMARA'DA HER AN HAREKETLİLİK OLABİLİR

Ercan, Marmara Depremi'nin zamanlaması hakkında da açıklama yaptı. Beklenen büyük depremin 2045 ile 2150 yılları arasında gerçekleşebileceğini belirten Ercan, bu süre zarfında Marmara'da her an hareketlilik olabileceğine dikkat çekti.

İSTANBUL VE ÇEVRESİ CİDDİ TEHLİKE ALTINDA

Prof. Dr. Ercan, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve çevresinin de büyük bir depremden ciddi şekilde etkilenebileceğini belirterek, bu bölgelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.