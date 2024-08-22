Ahmet Hakan Dilan Polat'a aklanmanın ipucunu verdi. Ahmet Hakan neyin ortaya çıkmasından korkuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Hakan Dilan Polat'a aklanmanın ipucunu verdi. Ahmet Hakan neyin ortaya çıkmasından korkuyor

Dilan Polat'ın herkesi şaşırtan tahliyesinin ardından gündemde Polat ailesi yer almaya başladı. Dün eşi Engin Polat'ı ziyaret eden Dilan Polat'a eşinin koyduğu yasakların ardından Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

3 gün önce sürpriz bir şekilde cezaevinden adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat adeta gündemi sarstı.

Verdiği kilolardan, kardeşinin paylaştığı fotoğrafa; eşine yaptığı ziyaretten, Engin Polat'ın Dilan Polat'a koyduğu yasaklara kadar her adımı haber olurken bu gün Dilan Polat'ı gündeme getiren isim Hürriyet yazarı Ahmet Hakan oldu.

DİLAN POLAT VE AİLESİNE 'SUS' UYARISI

Ahmet Hakan bugünkü yazısında Dilan Polat ve ailesine dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın koyduğu şu üç yasağı hatırlatarak sözlerine başladı:

- BİR: Sakın konuşma.
- İKİ: Telefon kullanma.
- ÜÇ: Röportaj verme.

Bu yasakları hatırlattıktan sonra Dilan Polat'ın susmaya ve kendini zapetmeye daha yakın olduğunu ancak, Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun bu üç kurala da uymadığını belirtti. Dilan sussa Sıla konuşuyor diyerek, Sıla Doğu'yu uyardı. Hakan bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Gördüğüm kadarıyla Dilan Polat, kendini zapt edebiliyor.

Fakat baldız konumundaki Sıla Hanım’da ise üç günahın üçü de var.

Dilan sussa Sıla konuşuyor. Engin Polat’ın işi zor yani.

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