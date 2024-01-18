Ahmet Hakan "Yaşasın şeriat" sloganlarına tepkiyi abartılı buldu. Zarar gelmez zarar gelmez dediniz cumhuriyet bu hale geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Hakan "Yaşasın şeriat" sloganlarına tepkiyi abartılı buldu. Zarar gelmez zarar gelmez dediniz cumhuriyet bu hale geldi
Atatürk’e hakaret eden Ahmet Bostancı’nın tahliye edilmesinden sonra İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın Şeriat” sloganları atılmıştı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gösterilen tepkileri abartılı buldu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Adliyesi’nde tekbirler eşliğinde, “Yaşasın Şeriat” sloganları atılması olayını köşesine taşıdı.

Adliyede, söz konusu sloganın atılmasına yönelik tepkileri “abartılı” bulduğunu söyleyen Hakan, "Mübalağaya gerek yok" dedi. Ahmet Hakan, yazısında; yüz kişinin “Yaşasın Şeriat” diye slogan atmasıyla Cumhuriyet’e zarar gelmeyeceğini söyledi.

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Olaya büyük anlamlar yüklenmemesi gerektiğini kaydetti ve “Ayrıca “Şeriat” konusu, üzerinde ittifak edilen bir konu da değildir. Slogan atanlara “Şeriat nedir? Şeriattan neyi kastediyorsunuz?” diye sorsak bin farklı cevap alırız. Slogan atanların bile bu konuda kafaları karışıktır yani.” ifadesini kullandı.

Adliyelerin gösteri alanı olmadığını ileten Hakan, bunu yapan şahıslara da gerekli hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini iletti.

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