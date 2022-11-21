Ahmet Kaya’dan tanıdığımız türküyü bir de Azerbaycanlı öğrencilerden dinleyin

TELE1'in haberine göre, Ahmet Kaya’dan dinlemeye alıştığımız Azeri Türküsü Şiire Gazele, bu sefer memleketinden seslendirilmesiyle gündem oldu.

Azerbaycanlı Müzik Öğretmeni Habil Memedov’un türküyü öğrencileriyle birlikte seslendirdiği video sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İŞTE O ŞİİRİN SÖZLERİ

ŞİİRE GAZELE

Senin eşgin meni getirdi dile

Nece aşıg olur bülbüller güle

Hesret çekdim seni sevdim

Könül verdim men

Ele bir gözele

Eşgimi tezele

Şiire gazele

Könül verdim men

Şiire gazele

Eyer menden ayrı gezib dolansan

Meni öz eşgime bigane salsan

Alışaram od tutaram

Hem yanaram men

Unudabilmirem

Sensiz men gülmürem

Könlümü vermirem

Heçkese men

Könül vermirem