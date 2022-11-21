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Ahmet Kaya’dan tanıdığımız türküyü bir de Azerbaycanlı öğrencilerden dinleyin

Azerbaycanlı Müzik Öğretmeni Habil Memmedov, Ahmet Kaya’dan dinlemeye alıştığımız Azeri Türküsü Şiire Gazele’yi öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Özellikle öğrencilerin yanık sesi dinleyenleri mest etti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:03
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Ahmet Kaya’dan tanıdığımız türküyü bir de Azerbaycanlı öğrencilerden dinleyin

Ahmet Kaya’dan tanıdığımız türküyü bir de Azerbaycanlı öğrencilerden dinleyin
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TELE1'in haberine göre, Ahmet Kaya’dan dinlemeye alıştığımız Azeri Türküsü Şiire Gazele, bu sefer memleketinden seslendirilmesiyle gündem oldu. 
Azerbaycanlı Müzik Öğretmeni Habil Memedov’un türküyü öğrencileriyle birlikte seslendirdiği video sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İŞTE O ŞİİRİN SÖZLERİ 

ŞİİRE GAZELE

Senin eşgin meni getirdi dile
Nece aşıg olur bülbüller güle
Hesret çekdim seni sevdim
Könül verdim men

Ele bir gözele
Eşgimi tezele
Şiire gazele
Könül verdim men
Şiire gazele

Eyer menden ayrı gezib dolansan
Meni öz eşgime bigane salsan
Alışaram od tutaram
Hem yanaram men

Unudabilmirem
Sensiz men gülmürem
Könlümü vermirem
Heçkese men
Könül vermirem

 

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