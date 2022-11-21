Ahmet Kaya’dan tanıdığımız türküyü bir de Azerbaycanlı öğrencilerden dinleyin

TELE1'in haberine göre, Ahmet Kaya’dan dinlemeye alıştığımız Azeri Türküsü Şiire Gazele, bu sefer memleketinden seslendirilmesiyle gündem oldu.
Azerbaycanlı Müzik Öğretmeni Habil Memedov’un türküyü öğrencileriyle birlikte seslendirdiği video sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İŞTE O ŞİİRİN SÖZLERİ
ŞİİRE GAZELE
Senin eşgin meni getirdi dile
Nece aşıg olur bülbüller güle
Hesret çekdim seni sevdim
Könül verdim men
Ele bir gözele
Eşgimi tezele
Şiire gazele
Könül verdim men
Şiire gazele
Eyer menden ayrı gezib dolansan
Meni öz eşgime bigane salsan
Alışaram od tutaram
Hem yanaram men
Unudabilmirem
Sensiz men gülmürem
Könlümü vermirem
Heçkese men
Könül vermirem
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