Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu 'Efsane' filminin setinde yangın paniği

Çorum'da başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Serdar Gökhan'ın üstlendiği ‘Efsane’ isimli filminin çekimlerinin yapıldığı köyde çıkan yangında, samanlık, ahır ve 2 araç yandı.

KAYNAK: DHA
Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu 'Efsane' filminin setinde yangın paniği

Selçuk Aydemir imzalı 'Efsane' filminin çekimleri için Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde özel alanlar kuruldu. Evler ve iş yerleri inşa edildi, köy meydanı yeniden düzenlendi.

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Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı filmin çekimleri sürdüğü sırada, sete yakın bölgede dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

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FİLM ÇEKİMLERİNİN YAPILDIĞI YERLER YANDI

Alevler ahır ve samanlığa sıçradı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında film çekimlerinin yapıldığı samanlık, ahır ile 2 hafif ticari araç yandı, 2 büyükbaş telef oldu.

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Başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder'in paylaştığı filmin çekimlerinin, yangın söndürüldükten sonra devam ettiği belirtildi.

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Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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