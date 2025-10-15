Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı’nda uğradığı saldırı sonucunda 15 yaşında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi öldürülmesinin yankıları devam ederken, davada kritik bir gelişme yaşandı.

Veryansın Tv’nin haberine göre; sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

ENGELLİ RAPORU GERİLİM YARATMIŞTI

2 Ekim’de avukatın, sanıkla ilgili, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu ‘engelli raporu’ dilekçesi gerilim yaratmıştı.

Duruşma sonrasında kamuoyunda “Dosyaya asli faili kurtarmak için sahte rapor ibraz edildiği” şeklinde bir algı oluştuğunu öne süren avukat, “dava dosyasına herhangi bir rapor sunmadığını, A.Ö’nün asli fail konumunda da olmadığını” söylemişti.

Öte yandan suç örgütü lideri olmakla suçalanan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın Ahmet Minguzzi’nin davasını üstlenmesinin ardından ailenin uzun zamandır şikayetçi olduğu tehditler azalmış, tehdit yağdıran sosyal medya hesaplarının kapanması dikkat çekmişti.

Daha önce de Türkiye'yi ayağa kaldıran Gebze'de bir babaya tokat atan cip sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada emniyet yerine Sedat Peker'i etiketlemesi Türkiye'deki adalet kurumlarına güvenin ne kadar azaldığını bir kez daha göstermişti.