Sedat Peker'in avukatı engelli kız çocuğuna cinsel saldırı davasını da üstlendi!

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin davasını üstlenmesi gündem olmuştu. Ersan Barkın dikkat çeken bir davayı daha üstlendi.

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Erzurum'da şüpheli doktor İ.Y.'nin yargılandığı 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel saldırı davasında mağdur kızın avukatlığını üstlendi. Sanık doktor İ.Y. tutuklu yargılanıyor.

MAĞDUR KIZIN AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Haberi Gazeteci İbrahim Haskoloğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor tutuklanmıştı. Zihinsel engelli S.K. adlı genç kızın istismara uğradığına dair iddialar, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmişti. İhbarın ardından, 30 Haziran 2025'da adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Karaçoban Devlet Hastanesinde kısa süre önce göreve başlayan doktor İ.Y., aynı gün görevden uzaklaştırılarak açığa alınmıştı. Sanık doktor hakkında yürütülen hem adli hem idari soruşturmanın ardından cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan Ersan Barkın'ın Ahmet Minguzzi’nin davasını üstlenmesinin ardından ailenin uzun zamandır şikayetçi olduğu tehditler azalmış, tehdit yağdıran sosyal medya hesaplarının kapanması dikkat çekmişti.

