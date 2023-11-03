Ahmet Nur Çebi aday olup olmayacağını ne zaman duyuracağını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkanlığa aday olup olmayacağıyla ilgili açıklamayı ne zaman yapacağını duyurdu.

Ali Öncü KAYNAK: DHA
Ahmet Nur Çebi aday olup olmayacağını ne zaman duyuracağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün deprem bölgesinde yaptırdığı 6 okuldan bitirilmiş olan 3'ünün açılış töreni için Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep turu yaptı. Çebi Adıyaman Besni ve Kahramanmaraş Pazarcık'taki okul açılışlarından sonra, akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yemek sonrası basınla sohbet toplantısı da yapan Başkan Çebi, camianın merakla beklediği seçim kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNA KADAR KARARIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Seçim kararını henüz vermediğini söyleyen Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor, ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim.'' dedi.

"TEREDDÜTÜM YOK"

Kongreden yana tereddütü olmadığını belirten Çebi ''Benim kongreden yana hiç bir tereddüdüm yok, eğer gireceksem kaybedeceksem de girerim kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım, ama konu aileme sıçrayınca düşünmem lazım. Geç saatlerde dahi ailem aranarak küfür ediliyor. Konu aileme ve çocuklarıma gelirse sıçratanı yakarım'' ifadelerini kullandı.

"TARAFTARA KIRGIN DEĞİLİM AMA..."

Siyah beyazlı taraftarlara kırgın olmadığını dile getiren Çebi, "Taraftara kırgın değilim ama sosyal medyaya kırgınım. Bu sosyal medya bizim ayarımızı bozdu. Çirkin işletilen bir sosyal medya var. Seri galibiyetler alınırken bile sosyal medya durmadı. Zaman zaman organize bir şey yapıldığını düşünüyorum." dedi.

"FİKRET ORMAN'A CEVAP VERECEĞİZ"

Ahmet Nur Çebi hakem operasyonlarının artık Var üzerinden yapıldığını söylerken, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için de, "Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz, onun da günü gelecek'' ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK MAÇ VAR"

Puan kaybı yaşamalarına rağmen havanın terse dönebileceğini söyleyen başkan Çebi, ''Puan kayıpları yaşamış olabiliriz ama daha 28 maç var. Fenerbahçe ile Galatasaray hava yakalamış olabilir ama o hava tersine de dönebilir. Biz fikstür talihsizliği de yaşıyoruz. Çünkü Avrupa maçı oynuyoruz, geliyoruz deplasmana gidiyoruz, Avrupa maçı dönüşlerinde de çok zorlu rakiplerle de oynadık.'' diye konuştu

İlgili Haberler
Cumhuriyeti hedef alan imam tutuklandı. Skandal sözler
Öne Çıkanlar
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Son Haberler
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove Gündem
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
Motosiklet hırsızı yakalandı Gündem
Motosiklet hırsızı yakalandı
Maymunlar Cehennemi serisinin yeni fragmanı yayınlandı Kültür Sanat
Maymunlar Cehennemi serisinin yeni fragmanı yayınlandı
Yasa dışı bahis çetesi ve bilet satışı iddialarına TFF'den ilginç yanıt: İlgimiz yok Spor
Yasa dışı bahis çetesi ve bilet satışı iddialarına TFF'den ilginç yanıt: İlgimiz yok
SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti! Gündem
SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti!
Cumhurbaşkanlığı 15 personel alacak Yaşam
Cumhurbaşkanlığı 15 personel alacak