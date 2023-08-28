Ahmet Nur Çebi istifa etti iddiasına Kocadağ'dan açıklama

Beşiktaş'ta gece yarısı ortaya atılan, "Başkan Ahmet Nur Çebi istifa etti. Yerine Emre Kocadağ geçti" iddiası kısa sürede yayıldı.

İddiaya göre taraftar tepkileri üzerine Çebi istifa kararı almış, koltuğunu da asbaşkana bırakmıştı.

Asbaşkan Emre Kocadağ, bu iddia üzerine açıklama yaptı. Kocadağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir internet sitesinde Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir Haber yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgin etmeye, şahsi menfaatleri için Kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir."