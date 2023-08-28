Ahmet Nur Çebi istifa etti iddiasına Kocadağ'dan açıklama

Beşiktaş'ta gece yarısı başkan Çebi'nin istifa ettiği iddiası kısa sürede yayıldı. İddia üzerine asbaşkan Emre Kocadağ açıklama yaptı.

Ahmet Nur Çebi istifa etti iddiasına Kocadağ'dan açıklama

Beşiktaş'ta gece yarısı ortaya atılan, "Başkan Ahmet Nur Çebi istifa etti. Yerine Emre Kocadağ geçti" iddiası kısa sürede yayıldı.

İddiaya göre taraftar tepkileri üzerine Çebi istifa kararı almış, koltuğunu da asbaşkana bırakmıştı.

Asbaşkan Emre Kocadağ, bu iddia üzerine açıklama yaptı. Kocadağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir internet sitesinde Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir Haber yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgin etmeye, şahsi menfaatleri için Kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir."

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Kavgayı bekçinin bibergazı bitirdi Güncel
Kavgayı bekçinin bibergazı bitirdi
Çalıntı otomobile çalıntı plaka takan şüpheli aracı polisin üzerine sürdü Güncel
Çalıntı otomobile çalıntı plaka takan şüpheli aracı polisin üzerine sürdü
Bir askerimiz şehit oldu. MSB acı haberi duyurdu Güncel
Bir askerimiz şehit oldu. MSB acı haberi duyurdu
Yaren Çakar'ın Okan Buruk'un oğluna yönelik sözü Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Spor
Yaren Çakar'ın Okan Buruk'un oğluna yönelik sözü Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
Doğuştan yalancı 4 burç ortaya çıktı. Aman dikkat Güncel
Doğuştan yalancı 4 burç ortaya çıktı. Aman dikkat
15 yaşındaki İlayda ambulanstan atlayıp öldü Güncel
15 yaşındaki İlayda ambulanstan atlayıp öldü
Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı Güncel
Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı