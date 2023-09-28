Ahmet Nur Çebi'ye bir tepki de Erdoğan'dan

Süper Lig'in erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu.

Maçın sonunda sosyal medya ve kamuoyundan büyük bir tepki doğdu.

Maç esnasında da Beşiktaşlı taraftarlarında Ahmet Nur Çebi ve yönetime karşı istifa tezahüratları da duyulmuştu.

Öte yandan Beşiktaş Eski Asbaşkanı Av. Levent Erdoğan, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

-Teknik Direktörümüz Şenol Güneş; "Yönetimle ilgili bir sorun yok. Transferler yapılmış, bitmiş. Yönetim istifa ettiği zaman, yeni bir yönetim gelecek. Şu an eldeki oyuncularla ne yapacağımızı düşüneceğiz. 'Sorumluluk benim üzerimde' diyor o zaman gereğinin yapılması gerekir. Bu açıklama bizi derinden yaraladı. Beşiktaş bu kadar transfer ile bu kadar kötü görüntü vermemeliydi.