Ahmet Şık saldırı öncesi Bekir Bozdağ ve Alpay'ın ne yaptığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: TELE1
Ahmet Şık saldırı öncesi Bekir Bozdağ ve Alpay'ın ne yaptığını açıkladı

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık AKP’lilerin kendisine saldırısı sonrası ilk kez konuştu. Şık, AKP’li Alpay Özalan’la AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın saldırı öncesi göz göze geldiğini belirterek “Bozdağ gonka vurduğu an saldırı başladı.” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı görüşmek üzere yapılan olağan üstü toplantıda konuşan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a AKP’li Milletvekilleri saldırdı.

TELE1 TİP Milletvekili Ahmet Şık, saldırı için “Önceden planlanmış ve organize edilmiş. Hiç şüphem yok. Bir önceki dönemin gergin anlarındaki hali düşündüğümde organize olduğu kimlerin nasıl saldıracağına ve AKP’li Meclis Başkanvekilinin neler yapacağına kadar planladıklarını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"TROLÜN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

Verilen arada saldırının planlandığını belirten TİP'li vekil, “Mutlaka AKP Grubuna başkanlık eden kişi kürsüdeki muhalefet vekiline ayağa kalkarak mukabele eder. Abdullah Güler de buna çok uygun birisi trolün vücut bulmuş hali desek yanlış olmaz. Talimatı buradan aldığını düşünüyorum. Aradan sonra da kimlerin saldıracağı Meclis Başkan vekili Bekir Bozdağ’ın neler yapacağı planlanmıştı” dedi.

"ALPAY VE BOZDAĞ GÖZ GÖZE GELİYOR"

Saldırısı sonrası fotoğrafları incelediğini de söyleyen Şık, “Dikkat ederseniz ben kürsüdeyken Alpay, Bekir Bozdağ ile göz teması kuruyor. Bozdağ oturumun kapandığını ilan eden gonku vurduğu andan itibaren saldırı başlıyor. Alpay’ın ilk hamlesi de vurmaya yönelik değildi beni düşürmek gibi ve arkasından gelenler saldırının devamcısı olacaktı öyle de oldu. Pusu kurmak bu iktidarın en iyi bildiği iş” ifadelerini kullandı.

"KONUŞABİLSEYDİM ANLAŞILACAKTIM"

Özgür Özel’in sözlerine yanıt veren Şık, “Benim dilim kirli değil eğer konuşabilseydim daha anlaşılır olacaktım. AKP medyası sosyal medyadan ‘Ahmet Şık hakaret etti’ diye yaydı. Neymiş hakaret, ‘Haysiyetsiz’ diyorum. Milletvekilliği yemininin sonu Anayasaya sadakatle biter. Anayasaya bağlı olmayanlara haysiyetsiz diyorum” diye konuştu.

ahmet-sik-en-buyuk-teror-orgutu-hanedanlik-mafyasiyla-devlete-cokenlerdir-9172.jpg

1812886.jpg

hdgfhf.jpg

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
AKP'li Alpay Özalan TİP'li Ahmet Şık'a Meclis'te saldırdı. Siyasal şiddetle ilgili uzmanlar ve bilim bakın ne diyor...
Siyasal şiddete bilim ne diyor?
Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
Elinde bıçakla polislerin üstüne koşan şahıs vuruldu. Emniyette alarm Gündem
Elinde bıçakla polislerin üstüne koşan şahıs vuruldu. Emniyette alarm
Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın Gündem
Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın
Galatasaray'a Mendy cevabı. Bonservis bedeli belli oldu Spor
Galatasaray'a Mendy cevabı. Bonservis bedeli belli oldu
Çankırı'da orman yangını Gündem
Çankırı'da orman yangını
Hafta sonu 111 paraşüt Bilecik semalarını süsledi Yerel Haberler
Hafta sonu 111 paraşüt Bilecik semalarını süsledi
Bodrum’daki kanlı geceyle ilgili 4 gözaltı Gündem
Bodrum’daki kanlı geceyle ilgili 4 gözaltı
Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak açıklama Spor
Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak açıklama