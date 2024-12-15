Ahmet Türk İmralı'da Öcalan ile görüşecek isimleri açıkladı

Yerine Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, İlke TV'de katıldığı canlı yayında, Suriye'deki gelişmeler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra gündeme gelen "Abdullah Öcalan ile görüşme" konularıyla ilgili sorulara cevap verdi.

Ahmet Türk, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirerek, “Suriye’deki Kürtlere saldırarak, içeride barışı sağlayamazsınız. Türkiye, Kürtlere karşı bir düşmanlığı sürdürdüğü takdirde barıştan söz etmek imkansız hale gelir. İşgal edilmiş bir Suriye’de Kürtler neyin barışını sağlayacak?” ifadelerini kullandı.

"GİTME İHTİMALLERİ DAHA YÜKSEK”

Ahmet Türk, PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin olacağını düşündüğünü de ifade etti. Görüşme için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i işaret eden Türk, "Gitme ihtimalleri daha yüksek” ifadelerini kullandı.