Ahmet Türk'ten Devlet Bahçeli için ilginç yorum!

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası dün, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın olduğu bir heyet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bahçeli’nin tavırlarına ilişkin, Ahmet Türk, “Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor.” dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ KARŞILADI"

DEM’li eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, dünkü Bahçeli görüşmesine ilişkin detayları Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a anlattı. Türk, görüşmeye ilişkin detayları şu şekilde açıkladı:

“Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Sayın bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor.”

Pazarlığa ilişkin ise konuşan Türk, “Seçimle bunun ilgisi yok, bir pazarlık yok. Zaman içerisinde çok açık bir şekilde meclisle kamuoyuyla toplumla partilerle paylaşılacak. Bu bir ilk adımdır, ikinci, üçüncü adım nasıl gelişir biz de bilmiyoruz.” dedi. Türk, görüşmelerden sonra ikinci bir görüşmenin yapılacağını tahmin ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile yeni bir süreç başlamıştı. Son olarak bu süreç Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile farklı bir boyut kazandı. Ardından DEM Parti, Adalet Bakanlığı’na İmralı ziyareti için başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise görüşme için ona vermişti. Geçtiğimiz günlerde DEM Parti milletvekilleri; Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası, teröristbaşının barış sürecinde destek vereceği mesajı verildi. Ayrıca parti liderleri ile de görüşüleceği aktarılmıştı.

Dün ise Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ün aralarında olduğu DEM heyeti ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Son olarak ta heyet, Devlet Bahçeli ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetin pazartesi günü AKP ve CHP ile de görüşeceği belirtildi.

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