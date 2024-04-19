Ahmet Türk'ün ilk icraatı İstiklal Marşını kaldırmak oldu

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Mardin’de oyların yüzde 57,40’nı alan DEM Partili Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Ahmet Türk’ün başkanlığında yapılan ilk belediye meclis toplantısında ise skandal yaşandı. DEM Partililer, ilk meclis toplantısında İstiklal Marşının okunması yönünde verilen önergeyi reddetti.

AKP’li Belediye Meclis Üyeleri, meclisin açılışında İstiklal Marşının okunması yönünde önerge verdi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEM Partili meclis üyeleri verilen önergeyi kabul etmedi, gerekçe olarak ise gündemde böyle bir konunun olmadığı yönünde skandal bir açıklama yaptı.

AHMET TÜRK’ÜN TUTUKSUZ YARGILANMASINI DEVLET BAHÇELİ İSTEMİŞTİ

DEM Partili Ahmet Türk 2016 yılında kendisine açılan ‘Örgüt Üyeliği’ suçlaması iddialı dava sonucunda tutuklanmıştı. 24 Kasım 2016 tarihinde örgüt üyeliği suçundan dolayı tutuklanan Ahmet Türk’ün tutuksuz yargılanmasının isteyen isim ise şu anda Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmuştu.

O dönemde HDP’den Ankara Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder ile görüşen Devlet Bahçeli, yapılan görüşmede kendisine Ahmet Türk’ün sağlık sorunlarının olduğu bilgisinin verildiğini belirtmiş ve tutuksuz yargılanmasını şu sözler ile açıklamıştı:

“Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı."

İSTİKLAL MARŞINI “GÜNDEM DIŞI” DİYEREK SAVUNDU

İstiklal Marşını ve saygı duruşunu yapmayan DEM Partili Ahmet Türk, kendisine yapılan eleştiriler sonrasında sosyal medya hesabından kendisini savundu. Ahmet Türk’ün kendisini savunma biçimi de başka bir eleştiri konusu oldu.

İstiklal Marşı’nın okutulmasının ‘gündem dışı’ diyerek açıklayan Ahmet Türk, bu önergenin mecliste sunulmadığını, söz konusu olayın gündem dışı olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.