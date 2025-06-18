Ahmet Ümit, Kadir İnanır’ın son halini paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Ümit, Kadir İnanır’ın son halini paylaştı

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın beynine üç kez pıhtı atmıştı. Geçtiğimiz yıl operasyon geçiren ve fizik tedavi gören Kadir İnanır’ı sevenleri ziyaret etmeye devam ediyor. Ahmet Ümit, usta ismin son halini paylaştı.

Yazar Ahmet Ümit, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kadir İnanır’ı Fizik Tedavi Merkezi’nde ziyaret etti.

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Ahmet Ümit, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak şu notu düştü:

“Müthiş bir direniş sergiliyor Kadir Abi; her gün biraz daha iyileşiyor, her gün biraz daha toparlanıyor. Umuyor ve bekliyorum ki çok da uzak olmayan bir gelecekte sağlığına tümüyle kavuşacak.”

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Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Aylarca süren yoğun bakım tedavisinin ardından fizik tedavisi devam ediyor.

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