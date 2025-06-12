Beynine üç kez pıhtı atmıştı: Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı...

Yeşilçam’ın efsane ismi 76 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilmişti.

Yeşilçam’ın Çitlenbik’i İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan İnanır’ın durumu iyiye gittiği belirtildi. Fizik tedavi sürecine başlayan ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

Yeğeni olan şarkıcı Soner Sarıca, geçtiğimiz haftalarda dayısının sağlık durumunu açıklamıştı.

​​​​​​​

SON DURUMU AÇIKLANMIŞTI

Arıca, “Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bir takım fizik tedaviler alıyor” demişti.

Arıca, usta ismin setlere dönmesi hakkındaki soruya ise “Benim cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi” ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar sonra ilki başarmıştı: Serdar Ortaç’tan bomba açıklama!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavisi devam eden usta ismin durumunu tüm sevenleri merakla bekliyor. Kadir İnanır’ı yakın arkadaşları Ümit Tokcan ve Sali Turhan yaklaşık 5 aydır fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. Arkadaşları o anları sosyal medyadan paylaştı.

​​​​​​​