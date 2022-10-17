Ahmet Ümit konuk olduğu programda anlattı: Aşık Veysel'in kendisini başka bir adamla terk eden karısına son iyiliği

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Ahmet Ümit yeni kitabı Bir Aşk Masalı'nı anlattı. Kadına yönelik şiddetin arttığını ve bunun temelinde sevgisizliğin yattığını söyleyen Ahmet Ümit, Aşık Veysel üzerinden verdiği örnekle dikkat çekti.

İşte Ahmet Ümit'in anlattıklarından öne çıkanlar:

"Türkiye'de ve dünyada kadınlar bir uyanış içinde ve bu uyanış nedeniyle kadına yönelik şiddet artıyor. En etkili platformum, yazacağım metinlerdir. Çoğunlukla sevmeyi bilmeyen erkeklere bir eleştiri diyebiliriz bu kitaba. "Ya benimsin ya toprağım" işte bu, maalesef bu sevdiğimiz insanın gardiyanı olmak demek, ama bu bize de özgürlük getirmiyor. Aşk yuvalarının çoğu, aşk hapishaneleridir. Aşk da mantık dışı bir şey. Aşk, akıl dışı bir şeydir. Aşk, ya hüsranla biter ya da sevgi kalırsa şanslı sayabilirsiniz kendinizi. Türkan Şoray, Ahmet Mekin'i seçer ama aklı kimde kalır sence?

Sevgi neydi, sevgi emekti ama aşk, coşkudur. Bu kitapta 5 prens var, rüyalarında genç kız görür ve ona aşık olurlar. Hepsi de hayallerini kızı bulmak için seyahate çıkar. Yolda hayvanlar var. bu kitap, hayvanlara bir saygı duruşu. Aşktan yola çıkarak bir insanlık eleştirisi yaptım. İlk ülkemiz çocukluğumuzdur.

İLİŞKİ BİTTİKTEN SONRA GÜZELLİKLE KARŞILAYABİLMEK ÖNEMLİ...

İnsan aşık olmaz mı? Birkaç defa olmuşumdur. Aklınız yerindeyse aşktan pek söz edemeyiz. Mantıkla davranmak başka bir şey. Aşkın süresini bilemem ama aşk denilen şey, sevgiliye kavuşmak da değil onun için çaba harcamaktır. Çaba harcamayı bırakınca aşk, bitmiş demektir. Sevgiliye kavuştum, bittim, diye bir şey yok bence. Pek terk edilmedim. Bitti, diyelim. Terk etmek sert bir şey, bunun yerine ilişki bitmesinden söz edebiliriz. Bir ilişki bittikten sonra bunu güzellikle karşılayabilmek mesele. Birisi gelip, duygularım değişti diyebilir, olabilir. Biz de daha çok, senin için ölürüm, öldürürüm oluyor, bunu yapma, yaşat ve yaşa. Burada bencil ve sencil sevgi ayrımı vardır, biri yıkıcı biri yıkıcı olmayan.

AHMET ÜMİT'TEN AŞIK VEYSEL HİKAYESİ

Aşık Veysel'in karısı onu terk edecek, bunu duyuyor, bunun için kadının bohçasına para koyuyor. Bugünkü erkekler öldürüyor, böyle bir hakkın var mı? Ataerkil bir dünyada yaşıyoruz ama bizim ülkemizde daha yoğun yaşanıyor. Bir kadın, sahiplenilen, benim olan diye düşünüyor. Daha eğitimlilerde de sevdiği kadını, anne yerine koyuyor. Ataerkil sistem kadınlara ayakları üzerinde durma şansı tanımıyor. Bekar anne neden olmasın? Bizim kültürümüz kadınlara düşman bir kültür ve değiştirilmesi gerekiyor. Bunun erkeklere de faydası yok. Kadınların bizi gerçekten sevmesi için ayaklarının üzerinde durması lazım. Güçlü anne ve babanın çocukları da güçlü olur. Ailenin iki direğinin de güçlü olması lazım.