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2023, Aşık Veysel Yılı olarak kutlanacak

2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 03:47
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'Aşık Veysel Yılı' ilan edilen 2023 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

2023, Aşık Veysel Yılı olarak kutlanacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan genelgede, "Aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan büyük halk ozanı Aşık Veysel, yalın bir Türkçe ile ortaya koyduğu eserlerinde hüznün yanı sıra yaşama sevinci, doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan etmiştir. 

Sözlü kültür geleneği içinde yetişen ve halk kültüründen beslenen Aşık Veysel, asırlara sari zengin kültür mirasımızın temel taşlarından biridir.

Aşık Veysel'in vefatının 50'inci sene-i devriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. 

ÖNCELİKLİ OLARAK YERİNE GETİRİLMELİ

Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır.

Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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