Genç kadın kendini takip eden adama saldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Genç kadın kendini takip eden adama saldırdı
Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini takip eden adamın üzerine yürüyüp yumruk attı.

Bir genç kadın, kendisini takip eden adamın üzerine yürüyüp yumruk attı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüler, genç kadının kendisini takip eden kişiyi fark ettiği anı kaydediyor. Kadın, kamera uygulamasını açarak yaşadığı durumu kayda alarak paylaştı. "İki saattir beni takip ediyor. Bilmiyor ki yıllardır bu anı bekliyorum" notuyla paylaşılan videoda, kadının adama saldırdığı anlar net bir şekilde görülüyor. Telefonunu kayıt altında tutan kadın, cesaretle arkasından gelen adama doğru yürüyüp ondan hesap sormaya başladı. Ardından, adama haddini bildirmek isteyen kadının yumruk atmasıyla olay doruk noktasına ulaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan video, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, genç kadının cesur davranışını övdü ve takdirlerini dile getirdi. Olay, sosyal medyada geniş kitlelerce tartışıldı ve tepki çekti.

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