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  • Ekranda Ahmet Hakan varken yellenme sesi geldi. Ahmet'i olağan şüpheli durumuna düşürdüler

Ekranda Ahmet Hakan varken yellenme sesi geldi. Ahmet'i olağan şüpheli durumuna düşürdüler

CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda ekranda sadece Ahmet Hakan görülürken ekranlara yellenme benzeri bir ses yansıdı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:47
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Ahmet'i olağan şüpheli durumuna düşürdüler. Ekranda bir tek Ahmet Hakan varken yellenme sesi geldi

Ekranda Ahmet Hakan varken yellenme sesi geldi. Ahmet'i olağan şüpheli durumuna düşürdüler
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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programının canlı yayında stüdyodan ekranlara yellenme benzeri bir ses yansıdı. Sesi duyanlar ne olduğunu anlayamadı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sesi birçok kışı “gaz çıkarma” olarak duyduğunu söyledi.

Konu ile ilgili kanal CNN Türk veya Ahmet Hakan açıklamada bulunmadı. 

Yine benzer bir sesin, Habertürk’te de meydana geldiği yellenme benzeri seslerin ekranlara yansıdığı akıllara geldi.

HABERTÜRK'TE DAHA ÖNCEDEN DUYULAN YELLENME BENZERİ SESLER

Habertürk'te yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda izleyicilere yellenme benzeri ses yansımıştı. Programda Türkiye'deki korona virüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyordu. Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı.

Habertürk’te Veyis Ateş’in sunduğu programda, “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” açıklaması yapan Veyis Ateş, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunup ekrana gelen sesin ‘onay sesi’ olduğunu belirtmişti. 

Ateş’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyleydi:


Türkiye'nin gündemine dair mizahi ve ironik haberler oluşturan Zaytung, Habertürk canlı yayınında doğalgaz müjdesinin tartışılması ile ilgili sosyal medyayı yine sallayan bir haber yapmıştı. 

Ekranda "Doğalgaz çıkarmanın maliyeti ne?" yazan görüntüyü "Sonunda uzmanı olduğu bir konuda konuşma imkanı yakalayan Habertürk ekibinde yüzler gülüyor" paylaşımı yapan Zaytung, kanalın daha önce defalarca canlı yayın esnasında yellenme sesleri ile gündeme gelmesine atıfta bulunmuştu.

İşte Zaytung'un o paylaşımı:

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Apolitik biri
29.11.2022 11:32
Çıkacak gaz bağlasan durmaz.  
 
dindar
29.11.2022 11:18
yirmi sene yeni akit gazetesini okudum. ahmet hakana hep "hergele ahmet" diyorlardı. devran döndü yeni akit ahmet hakana "ahmet hakan" demeye başladı ve ben dünyanın ne kadar dönek olduğunu anladım.  
 
Gıvvırt maya başlamış 9/8
29.11.2022 11:03
Aamed  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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