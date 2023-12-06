Ahşap evde yangın çıktı ambar ve ahır da beraberinde küle döndü

Sinop'un Ayvancık ilçesinde ahşap evde çıkan yangın yanındaki ambar ve ahıra da sıçradı. Yangının ulaştığı her yer küle döndü.

KAYNAK: İHA
Ahşap evde yangın çıktı ambar ve ahır da beraberinde küle döndü

Ayvancık ilçesine bağlı Kurt köyü Büyükçayır Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana gelen yangında 1 ev 1 ahır ve 1 ambar yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan’a ait ahşap bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle 2 katlı evi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler aynı zamanda evin yanında bulunan 1 ahır ve 1 ambara da sıçradı. Soğutma işlemlerinin sona erdiği yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar küle döndü.
Yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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