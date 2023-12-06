Ahşap evde yangın çıktı ambar ve ahır da beraberinde küle döndü

Ayvancık ilçesine bağlı Kurt köyü Büyükçayır Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana gelen yangında 1 ev 1 ahır ve 1 ambar yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan’a ait ahşap bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle 2 katlı evi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler aynı zamanda evin yanında bulunan 1 ahır ve 1 ambara da sıçradı. Soğutma işlemlerinin sona erdiği yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar küle döndü.

Yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.