Ahşap fiyatları 600 dolar seviyesine geriledi

Ahşap vadeli fiyatları, bin tahta fit başına 600 dolara kadar gerileyerek 1 Ağustos’ta görülen 695,5 dolarlık zirveden uzaklaştı. Bu düşüşte en önemli etken, inşaat sektöründe daralan talep oldu. ABD’de temmuz ayında verilen yeni inşaat izinleri, Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, konut piyasasında artan ipotek faizlerinin sektörü baskıladığını ve satışa sunulan konut stoklarının büyümesiyle birlikte kısa vadede yeni inşaat ihtiyacının azaldığını belirtiyor.

KANADA ÜRETİMİ TOPARLANIYOR

Arz cephesinde ise tablo farklı. Kanada’daki kereste fabrikaları, daha önce uygulanan üretim kısıtlamalarının ardından yeniden kapasite artışına gitti. Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, üretim ve sevkiyatlar 2025 ortasına doğru toparlanma eğilimi gösteriyor. Bu gelişme, piyasada ek arz yaratırken fiyatların yükselmesini engelliyor.

TİCARET ÖNLEMLERİ FİYATLARI SINIRLIYOR

ABD’nin Kanada’dan gelen keresteye uyguladığı gümrük vergileri ve ticaret önlemleri de dikkat çekiyor. Ancak bu kısıtlamalar piyasada kıtlık yaratmaktan çok akışların yönünü değiştirdi. Kanada üreticileri farklı pazarlara yönelirken, ABD’deki stokların artması fiyatların yukarı ivme kazanmasını sınırladı.

KÜRESEL FAİZ BEKLENTİLERİ İZLENİYOR

Öte yandan, küresel piyasalarda faiz beklentileri de kereste talebinde belirleyici rol oynuyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklamaları, gelecekte faizlerin seyrine ilişkin ipuçları verdi. Yatırımcılar, olası faiz indirimlerinin konut piyasasını canlandırabileceğini ve dolayısıyla ahşap talebini artırabileceğini değerlendiriyor.

TÜRKİYE’YE OLASI YANSIMALAR

Türkiye’de doğrudan kereste vadeli işlem piyasası bulunmasa da küresel fiyat hareketleri, mobilya, inşaat ve ihracat sektörlerini dolaylı yoldan etkiliyor. Küresel arz-talep dengesi, özellikle ithalata bağımlı olan sektörlerde maliyetler üzerinde belirleyici olabilir. İnşaat maliyet endekslerinin yüksek seyrettiği Türkiye’de, uluslararası kereste fiyatlarındaki değişim yakından takip ediliyor.