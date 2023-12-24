Ahtapotlar kara haberi verdi. Dünya adım adım felakete sürükleniyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Ahtapotlar kara haberi verdi. Dünya adım adım felakete sürükleniyor
Biyologlar yaptıkları çalışmalarda ahtapotların hepimize felaket haberi verdiğini bildirdi. Kara habere göre ahtapotlar bize belki de milyonlarca ölümle sonuçlanabilecek, buzul erimeleriyle ilgili bilgi veriyor olabilir.

Der Spiegel’de yer alan habere göre, dünya çapında milyonlarca insan için mal ve hatta belki de can kaybı anlamına gelebilecek kötü haber Güney Kutbu ahtapotlarından geldi. Avustralyalı deniz biyologlarının avuç içi büyüklüğündeki hayvanların genomunda okuduklarını iddia ettikleri şey doğruysa, bu durum Kalküta, Şanghay, New York ve dünya çapındaki diğer düzinelerce kıyı kentinin kaderini belirleyebilir.

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Townsville'deki James Cook Üniversitesi'nden Sally Lau liderliğindeki bir ekip, Pareledone turqueti türüne ait ahtapot genomunda, yaklaşık 120.000 yıl önceki son buzul arası dönemde Antarktika'nın batısının büyük ölçüde buzsuz olduğuna dair kanıt bulduğunu iddia etti.

O dönemin küresel sıcaklıkları, sera gazları tarafından ısıtılan günümüz Dünyasındaki sıcaklıklara benzer olduğundan, araştırmacılar aynı durumun günümüzde de beklenebileceği sonucuna vardı.

Bilim dergisi Science da Batı Antarktik buz tabakasının geri dönülemez çöküşün eşiğinde olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Dergi, bunun sonucunda deniz seviyelerinin 5 metreye kadar yükselebileceğini duyurdu.

Bu, iklim değişikliğiyle ilgili tartışmalarda çok önemli olabilir. Çünkü eğer Batı Antarktika buz tabakası 120.000 yıl önce Eemian buzularası olarak adlandırılan dönemde çöktüyse, bu durumun şimdi de tekrar yaşanması ihtimali artıyor. Aslında buzulbilimciler şu anda Batı Antarktika buz tabakasının altında meydana gelen süreçleri büyük bir endişeyle takip ediyorlar.

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