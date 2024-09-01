Ahu Tuğba evinde ölü bulundu

Astımı olduğu bilinen bir dönem Türk sinemasına damga vuran Ahu Tuğba, ABD'nin Miami şehrindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Ahu Tuğba bir süre önce geçirdiği trafik kazası ile sevenlerini üzmüş ameliyat sonrası sağlığına yeniden kavuşmuştu.

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba Türk sinema oyuncusudur. İstanbul'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahu Tuğba, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Kolej kız lisesi bölümü) mezun oldu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlamadı.

İlk kez 1974 yılında bir filmde kısa bir rol aldı ve 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım attı. 1980'lerin başında ulusal çapta üne kavuştu. Çoğunlukla iyi kalpli ancak sefahat düşkünü karakterleri, fahişeleri veya bağımlıları canlandıran bir seks sembolü olarak tanındı. 1987 yılında bir müzik albümü de çıkardı. Ahu Tuğba, on kez evlenip boşanmıştır ve bir çocuğu vardır.

Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynamış olup, 80'li yıllarda Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Müjde Ar ile birlikte seks sembolü olarak anılmıştır.