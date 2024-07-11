Ahu Tuğba ve kızı ölümden döndü

Magazinsortie'nin haberine göre; Ahu Tuğba'ya bir kötü haber daha geldi. Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba ile birlikte Miami'de araçlarıyla trafikte kırmızı ışıkta beklerken, başka bir sürücünün kurallara uymayarak hızla çarptığı ve kaçtığı öğrenildi.

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Ahu Tuğba, "Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız bir aracın sürücüsü bize hızla çarptı ve kaçtı. Çarpmanın etkisiyle aracımız havalandı ve sonra tekrar yere indi." dedi.

Bulundukları yerdeki kameranın bozuk olduğunu belirten Ahu Tuğba, "Adeta kızımla ölümden döndük. Ben her sabah evden çıkarken Ayetel Kürsi okurum. Eğer okumasaydık, kazada ölebilirdik." şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın Taçsız Kraliçesi olarak bilinen Ahu Tuğba, 'Yosma', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Banker Bilo' gibi sayısız yapımda başarılı oyunculuğunu sergiledi.

13 Ağustos 1955 doğumlu olan ve şu anda 68 yaşında olan Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir kızıyla birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren 68 yaşındaki usta oyuncu Ahu Tuğba, bugüne kadar sayısız yapımda rol almıştı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evlenmiş ve bu evlilikten 1992 yılında kızı Anjelik Calvin'i dünyaya getirmişti.

Ünlü oyuncu, yıllardır kızı ile Amerika'da yaşamaktaydı ve geçtiğimiz aylarda Amerika'da bir trafik kazası geçirmiş, 8 saat süren bir ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve sonrasında normal odaya alınarak Mayıs ayında taburcu edilmişti.

Daha sonra evinde bir rahatsızlık geçiren Ahu Tuğba, apar topar hastaneye kaldırılmış ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.