Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu

Onur Akay'ın açıklamasına göre Ahu Tuğba'nın hastalığı KOAH olarak teşhis edildi.

Ünlü oyuncu senelerdir kızı ile Amerika'da yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da trafik kazası geçiren Tuğba, 8 saatlik bir ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda kalmış ve Mayıs ayında taburcu olmuştu.

En son geçirdiği trafik kazası ile sevenlerini endişelendiren Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde tekrardan hastaneye kaldırıldı. Kızı Anjelik tarafından duyurulan bu haber sonrasında sevenlerinden dua istenmişti.

Ahu Tuğba'nın hastanede çekilen fotoğrafı herkesi endişelendirmiş, ancak rahatsızlığı hakkında net bir açıklama yapılmamıştı.

Onur Akay’ın Instagram’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

“Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı "KOAH" olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin...”

AHU TUĞBA KİMDİR?

13 Ağustos 1959 İstanbul doğumlu olan Ahu Tuğba, Türk sinema ve müzik sanatçısı.

1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinema dünyasında tanınmaya başladı ve 1980'lerin başlarında üne kavuştu. 80'li yıllarda Türk sinemasının öne çıkan seks sembollerinden biri oldu.

Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştı.

Erkekçe dergisine pozlar vermişti.

Ahu Tuğba, İstanbul'un Osmanbey semtinde Guantenamera adlı gece kulübünün sahibi.

Ahu Tuğba Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, Miami'de kızıyla beraber yaşamakta.