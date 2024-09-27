Ahu Tuğba’nın kızından otopsi açıklaması! Cenaze programı belli oldu

Vefatının üzerinden 3 hafta geçti ancak Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getirilemedi. Ünlü oyuncunun kızı annesinin son anlarını anlatırken resmi işlemlerin uzamasına isyan etti.

Solunum yetmezliği sorunları olan ünlü oyuncu 1 Eylül'de hayatını kaybedince ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemleri ise yaklaşık 1 ay sürdü. Peki, o süreç neden bu kadar uzadı?

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin Kanal D’ye annesinin otopsi süreci ve ölümüne dair özel açıklamalarda bulundu.

"GÖZÜNDE VE YASTIKTA KAN VARDI"

Calvin, "Ben göreceğim annemi niçin vefat etmiş? Çünkü ben anneciğimi kaldırdığım zaman sağ gözü biraz kötüydü. Yastığında bir miktar kan vardı. Ağzından mı geldi benim annemim kan, yoksa gözünden mi geldi?" ifadelerini kullandı.

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ANNESİNİN SON ANLARINI ANLATTI

Annesinin son anından bahseden Calvin şu ifadeleri kullandı:

"Dua etti 'Allah da sana koşsun yavrum' dedi. 'Allah önüne çıkarsın'. Sonra iki yaşında bebek gibi 'ben ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum' dedi. Uykum bastırdı alnını öptüm."

“ÖLÜM RAPORU GETİRİN”

Anjelik Calvin açıklamasına, "Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi yani otopsisinin emrini veren müfettiş bize 'Ölüm raporu getirin doktordan' diye inat etti. Adam inatla otopsiye almadı" diye devam etti.

“ŞÜPHE ETTİM"

Ünlü oyuncunun kızı otopsi raporuna kendisinin zorladığını söyledi.

Calvin, "Ölüm anında poliseler geldi, incelemeyi yaptılar. Herhangi bir şüpheli bir durum bulamadılar. Bana 'Hasta mıydı' deyip üstüne kapamaya çalışıyor. Hastaydı ama konuşuyordu benimle. Yani kalbi mi durdu? Sağ gözü biraz kanlıydı ve yastıkta da bir kan vardı. Ben şüphe ettim evladı olarak.

Florida'da şöyle bir kanun varmış. Bir hastalığınız var ise bir cihaz kullanıyorsanız evde, eğer ki o cihaz oksijen cihazıysa solunum yoluna bağlı bir ölüm olarak kayda geçiyor. Çok şaibeli bir ölüm dendi. Ben zorladım otopsiyi" ifadelerine yer verdi.

CENAZE TARİHİ

1 ay süren otopsi işlemleri sona erdi ama rapor bir hafta sonra çıkacak. Anjelik Calvin cenaze töreni tarihine dair, "Cuma akşamüstü orada olacağız, hafta sonu bekleniyor ama cenaze tarihi kesin değil" ifadelerini kullandı.