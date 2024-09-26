Ölümü şüpheli bulunmuştu! Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye’ye geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ölümü şüpheli bulunmuştu! Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye’ye geliyor

Bir dönemin efsane ismi Ahu Tuğba 1 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetmişti. Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getiriliyor.

1 Eylül’de Miami’de hayatını kaybeden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için yapılması gerekenler tamamlandı. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tuğba'nın cenaze namazı kızı Anjelik’in isteği üzerine Teşvikiye Camii'nde kılınacak.

Ahu Tuğba, Zincirlikuyu’nda annesinin yanına defnedilecek.

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“ANNEM SON YOLCULUĞUNA DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANSIN İSTİYORUM”

Sanatçının kızı Anjelik Calvin, “Perşembe günü (bugün) Amerika’dan yola çıkacak, cuma İstanbul’da olacak. Cenaze törenini cumartesi günü Teşvikiye Camisi’nde yapmayı planlıyoruz. Bunu mutlaka duyurun, annem son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlansın istiyorum” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

KOAH hastalığıyla mücadele eden Ahu Tuğba hastalığa yenik düştü. Usta oyuncu Tuğba’nın ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamıştı. Bunun üzerine Yeşilçam oyuncusunun kızı Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden duruma isyan etmişti.

Calvin prosedürlerin tamamlandığını söyledi.

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