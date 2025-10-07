Ahu Yağtu'dan esprili paylaşım

Mesleki kariyer modellik yaparak başlayan Ahu Yağtu başarılı projelerde yer almasına rağmen ana akımdaki projelerde yer almayı son yıllarda tercih etmiyor.

Güzel yıldız geçtiğimiz ay geçirdiği baygınlıkla sevenlerini korkutmuştu. Hastalığına yönelik çeşiti iddialarda ortaya atılan Ahu Yağtu’nun beyin anevrizması teşhisi ile hastaneye kaldırıldığının duyulmasıyla birlikte hayranları güzel oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

Yaşadığı Vertigo atağı nedeniyle sokakta düşüp bayılan oyuncuya stent ve coil yöntemleri tercih edilerek müdahale yapılmıştı. Tedavi süreci sonrasında taburcu olan güzel oyuncu, hastaneden taburcu olmasının ardından şiddetli baş ağrıları dışında durumunun iyi ifade eden bir paylaşım yaparak hayranlarını sağlık durumu hakkında bilgilendirmişti.

Güzel oyuncunun yeniden ekranlara dönmesi beklenirken başına gelen bu tahlihsiz olaya yönelik sanat camiasından ve hayranlarından destek mesajları aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu yaşamıyla ilgilil gelişmelerden hayranlarını da haberdar etmeyi ihmal etmiyor.

Son paylaştığı fotoğrafla birlikte güzel oyuncunun zayıfladığı da gözlerden kaçmadı. Ahu Yağtu’nun esprili paylaşımları sağlık durumunun iyi olduğuna yoruldu.

47 yaşındaki oyuncu 2012 yılında Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandırmasının ardından 2013 yılında büyük aşkla sürdüğü evliliğini sürpriz bir ayrılık kararıyla noktalamıştı. Ünlü oyuncunun Cem Yılmaz ile olan evliliğinde ilk kez annelik heyecanını yaşayarak oğlu Kemal’i kucağına almıştı.

Tekrar ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen ismin sağlık durumunun iyi olması hayranları tarafından da sevinçle karşılandı.

Aynada gülümsediği kareye “İşe... Şaka şaka” notunu düşen 47 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından ilgi gördü.