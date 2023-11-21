Ahududu cheesecakeli kek nasıl yapılır?
Malzemeler:
Cheesecake karışımı:
1 yumurta
250 g (2,5 çay bardağı) süzme yoğurt
2-3 yemek kaşığı toz şeker
1 limon kabuğu rendesi
1 poşet vanilya
Hamur:
3 yumurta
170 g (1 su bardağı) toz şeker
1 poşet Vanilya
2 yemek kaşığı sıcak su
200 ml (1 su bardağı) sıvı yağ
200 ml (1 su bardağı) süt
330 g (3 su bardağı) un
1 poşet Hamur Kabartma Tozu
3 yemek kaşığı Mısır Nişastası
Üzeri için:
80 g (1 su bardağı) ahududu
Kalıp:
Pişirme kalıbı (30 cm)
Hazırlanışı:
Kalıbın içine kenarları da kaplayacak şekilde pişirme kâğıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden çalıştırın.
Elektrikli fırın ayarı:
Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)
Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)
1 yumurta, süzme yoğurt, toz şeker, limon kabuğu rendesi ve şekerli vanilyayı bir kaba alıp el çırpıcısı ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı buzdolabına alın.
Yumurta ve toz şekeri çırpma kabına alıp çırpıcı ile 3-4 dakika çırpın. Şekerli vanilya ve sıcak suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Sıvı yağ ve sütü ekleyip düşük devirde 1 dakika çırpın. Un, hamur kabartma tozu ve nişastayı ilave edip yüksek devirde 2 dakika çırpın. Hamuru kalıba alın. Buzdolabında beklettiğiniz karışımı tatlı kaşığı ile alarak hamurun üzerine aralıklı dökün. Ahududuları sıralayın ve pişirin.
Pişirme süresi: Yaklaşık 35-40 dakika
Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.