Ahududu cheesecakeli kek nasıl yapılır?

Malzemeler:

Cheesecake karışımı:

1 yumurta

250 g (2,5 çay bardağı) süzme yoğurt

2-3 yemek kaşığı toz şeker

1 limon kabuğu rendesi

1 poşet vanilya

Hamur:

3 yumurta

170 g (1 su bardağı) toz şeker

1 poşet Vanilya

2 yemek kaşığı sıcak su

200 ml (1 su bardağı) sıvı yağ

200 ml (1 su bardağı) süt

330 g (3 su bardağı) un

1 poşet Hamur Kabartma Tozu

3 yemek kaşığı Mısır Nişastası

Üzeri için:

80 g (1 su bardağı) ahududu

Kalıp:

Pişirme kalıbı (30 cm)

Hazırlanışı:

Kalıbın içine kenarları da kaplayacak şekilde pişirme kâğıdı serin. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden çalıştırın.

Elektrikli fırın ayarı:

Turbo pişirme: 170°C (önceden ısıtılmış)

Alt-üst pişirme: 180°C (önceden ısıtılmış)

1 yumurta, süzme yoğurt, toz şeker, limon kabuğu rendesi ve şekerli vanilyayı bir kaba alıp el çırpıcısı ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı buzdolabına alın.

Yumurta ve toz şekeri çırpma kabına alıp çırpıcı ile 3-4 dakika çırpın. Şekerli vanilya ve sıcak suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Sıvı yağ ve sütü ekleyip düşük devirde 1 dakika çırpın. Un, hamur kabartma tozu ve nişastayı ilave edip yüksek devirde 2 dakika çırpın. Hamuru kalıba alın. Buzdolabında beklettiğiniz karışımı tatlı kaşığı ile alarak hamurun üzerine aralıklı dökün. Ahududuları sıralayın ve pişirin.

Pişirme süresi: Yaklaşık 35-40 dakika

Süre sonunda fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.