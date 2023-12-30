Aile 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

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Aile 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Aile’nin 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aile 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aile’nin 27. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi sezon finali 13. bölümüyle 30 Mayıs Salı günü Show TV’de izleyicisine veda etmişti. Aile’nin yeni sezonu kaldığı yerden devam ediyor.

Aile 27. bölümü 2 Ocak Salı günü yani bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin reytinglerinde düşüş yaşandığı ve yakın zamanda final yapacağı iddia edildi. Dizinin yapım şirketi final iddialarına karşı herhangi bir açıklama yapmazken dizinin severleri Aile’nin final yapıp yapmayacağını merak ediyor.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterini canlandırdığı Aile, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın psikolog Devin’le tanışmasıyla değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönleriyle işliyor.

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AİLE OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ: Aslan Soykan.

Serenay Sarıkaya: Devin Akın.

Nur Sürer: Hülya Soykan.

Nejat İşler: Cihan Soykan.

Canan Ergüder: Leyla Soykan Sayıcı

Levent Ülgen: İbrahim Soykan.

Emel Göksu: Seher Soykan.

Yüsra Geyik: Yağmur Akın.

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