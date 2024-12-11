Bursa'da kapıları kredi kartıyla açıp 4 evi soyan 2 kadın yakalandı

Olay, Yeni ve Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kadın şüpheli sitelere girip dairelerin zillerine basarak yokladı.

Kimsenin olmadığı daireye kilitlenmemiş kapıları kredi kartıyla açarak giren 2 kadın şüpheli, 4 ayrı dairedeki altınları ve paraları çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 şüpheli siteden yürüyerek uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar polise haber verdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sokak sokak gezerek şüphelilerin izini sürdü. Ekipler, şüpheli kadınları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Marziye I. (27) ve Yonca U.'nun (26) hırsızlık yapmak için Eskişehir'den İnegöl'e geldikleri tespit edildi. Kadınların üzerlerinde yapılan aramada evlerden çaldıkları ziynet eşyaları ve 7 bin TL para çıktı.