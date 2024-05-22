Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı

Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da zabıta ekipleri dilencilik yapan aileyi kıskıvrak yakaladı.

1/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 1

Yapılan idari işlemin üzerlerinden çıkan paranın yarısı olduğu anlaşıldı.

2/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 2

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dilencilik yapan şahıslara yönelik harekete geçti.

3/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 3

Aileyi boyu dilencilik yapan bir grup yakalanarak ceza verildi.

4/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 4

Dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilerek üzerinde çıkan 1970 liraya da el konuldu.

5/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 5

Yakalanan 9 dilencilere verilen ceza ise 977 TL idari para cezası oldu. D

6/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 6

Dolayısıyla dilencilerin üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı olduğu ortaya çıktı.

7/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 7

Zabıta ekipleri kentteki diğer dilencileri yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

8/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 8
9/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 9
10/10
Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı 10
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı
Bu tehlikeye kim dur diyecek! Sokak köpekleri sahilde yürüyen kadına saldırdı
Afyonkarahisar’da feci kaza. 2 ölü 2 yaralı
Afyonkarahisar’da feci kaza. 2 ölü 2 yaralı
Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu
Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasp etmişti! Bakın kim çıktı?
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasp etmişti! Bakın kim çıktı?
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı