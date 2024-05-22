Aile boyu dilenciler yakalandı. Üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı

Yapılan idari işlemin üzerlerinden çıkan paranın yarısı olduğu anlaşıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dilencilik yapan şahıslara yönelik harekete geçti.
Aileyi boyu dilencilik yapan bir grup yakalanarak ceza verildi.
Dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilerek üzerinde çıkan 1970 liraya da el konuldu.
Yakalanan 9 dilencilere verilen ceza ise 977 TL idari para cezası oldu. D
Dolayısıyla dilencilerin üstlerinden çıkan para verilen cezanın yarısı olduğu ortaya çıktı.
Zabıta ekipleri kentteki diğer dilencileri yakalamak için çalışmalara devam ediyor.