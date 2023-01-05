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BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı

Üsküdar’da, bir kişinin marketten aldığı çerez fıstık ürününün içerisinden bozuk ürün çıktı. Çamurlu ve üzerinde farklı maddelerin olduğu fıstığın birazını fark etmeden yiyen aile firmadan davacı olacağını belirtti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:50
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Aile fark etmeden yedi. BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı

BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
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İHA'nın haberine göre, Üsküdar’da bir aile, Ünalan Mahallesi’nde bulunan BİM'den çerez fıstık ürünü aldı. Fıstığı yiyen aile bir süre sonra bazı fıstıkların sert ve taşlı olduğunu fark edince paketin içerisine baktı. 

Paket içerisinde çamurlu ve bozuk fıstıkların da olduğunu görmelerinin ardından aile firmadan şikayetçi olacağını belirtti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Bozuk fıstık çıkan paketi alan Özge Nur Maytalman, “Eşim ürünü marketten almıştı, akşam saatlerinde birkaç tanesini yedik. Fıstığı kırıp dışarısındaki kısmı çocuğuma da veriyordum. Çocuğuma da denk gelebilirdi. Bir tanesini yerken dolgulu dişime taş denk geldi, ardından taşı tükürdüm" dedi.

Özge Nur Maytalman "Anladım ki ürünün içerisi bozuk. İnternetten firmaya bakınca hep bu tarz şikayetler olduğunu gördüm. Her türlü yasal haklarımı arayacağım. İnternette yorumlara bakınca firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım” dedi.

 

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