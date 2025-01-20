Aile hekimi evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Aile hekimi evinde ölü bulundu

Edirne'de yakınlarının haber alamadığı 62 yaşındaki aile hekimi Sabri Duygu evinde ölü bulundu.

Edirne'de aile hekimi olarak görev yapan Doktor Sabri Duygu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Duygu'nun Atatürk Mahallesi Arda Caddesi'ndeki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler cevap alamayınca itfaiye ekipleri savcılık izniyle kapıyı kırarak açtı. İçeri giren ekipler, Doktor Sabri Duygu'nun yatağının üzerinde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Duygu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabri Duygu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

​​​​​​​

Sabri Duygu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aile hekimi evinde ölü bulundu

Son Haberler
Parkta kadın dehşeti!
Parkta kadın dehşeti!
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş yorumu şoke etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Celal Şengör'ün Neşet Ertaş yorumu şoke etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkacak. İşte haftanın programı
Beşiktaş ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkacak. İşte haftanın programı
Bursa’da 7 araçlı zincirleme kaza
Bursa’da 7 araçlı zincirleme kaza
MEB'den 'fahiş fiyat' soruşturması! Özel okullar mercek altına alındı
MEB'den 'fahiş fiyat' soruşturması! Özel okullar mercek altına alındı