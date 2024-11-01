Aile hekimleri iş bırakıyor. İşte o tarihler...

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÜÇ GÜNLÜK İŞ BIRAKMA

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı alındı.

AHEF, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

YENİ YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi.

Bu değişiklikle nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılabilecek.

Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.

Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.