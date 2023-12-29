Aile hekimlerinden hayat kurtaran uyarı. Soğuk algınlığında sakın bunları yapmayın

İSTAHED Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, burun tıkanıklığı ve alerji ilaçlarının ciddi yan etkileri olabileceğini ve her hastalığın tedavisinin farklı olduğunu söyledi.

Dr. Dildök, üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı şikayetiyle gelen hastaların sayısının arttığını ve eş dost tavsiyesi veya ikramı ile kullanılan ilaçlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Son günlerde viral enfeksiyonlar yaygınlaştı.

Uzmanlar, doktor önerisi olmadan ilaç kullanmanın zararlı olabileceğini söyledi.

İSTAHED Başkanı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, burun tıkanıklığı ve alerji ilaçlarının ciddi sorunlara yol açabileceğini anlattı.

Dr. Dildök, her hastalığın tedavisinin farklı olduğunu ve eş dost tavsiyesi veya ikramı ile ilaç alınmaması gerektiğini vurguladı ve üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı olan hastaların çok arttığını da sözlerine ekledi.

Dr. Dildök, bir diğer problemin de soğuk algınlığı semptomları ile alerjik rinit gibi alerji alevlenmesinin karıştırılması olduğuna da vurgu yaptı.

Dr. Dildök, antihistaminik adı verilen alerji ilaçlarının da yine doktorun bilgisi olmadan ezbere kullanımının, çok ciddi sonuçları olabileceğine değindi.