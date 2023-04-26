Aile içi ve kadına şiddetle mücadele için AKŞİM kuruldu

İçişleri Bakanlığının aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarını denetleyecek sivil gözetim mekanizması oluşturuldu.

Aile içi ve kadına şiddetle mücadele için AKŞİM kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda bakanlığın çalışmalarını denetlemek için "sivil gözetim mekanizması" kurulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bakanlığımız faaliyetlerini denetlemek üzere 6 aylık bir çalışmanın sonucunda Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi (AKŞİM) kuruldu. Kurul, şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak."

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