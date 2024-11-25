Aile katliamında ölü sayısı 8'e çıktı. Kayıp 3 kişinin de cesetleri bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokağa gelen 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine çıktı. Burada ailesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Bahtiyar Aladağ, belinden çıkarttığı silahını babası 65 yaşındaki Muhammet Aladağ'a, annesi 55 yaşındaki Necmiye Aladağ'a ve 30 yaşındaki kız kardeşi Buket Aladağ'a doğrultarak peş peşe ateşledi.

ESENYURT'TA İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul'da korkunç katliam. 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı

Saldırgan Bahtiyar Aladağ saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda iş yerinde çalışan 30 yaşındaki Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken saldırganın eşi S.A. ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni 33 yaşındaki Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

Ekipler cinnet geçirdikten sonra 4 kişiyi öldürüp ardından intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın kayıp olan karısı, kayınvalidesi ve 10 yaşındaki çocuğunu aramaya başladı. Dün yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

Ekipler, kayıp kişilerin öldürülmüş olabileceği üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekol TV'nin haberine göre, Aladağ'ın kayıp olarak aranan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedeninin bulundu. Böylece olayda can kaybı 8'e yükseldi.

Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle Büyükçekmece Gölü yakınındaki bir piknik alanına geldiği, ilk cinayetlerini burada işlediğini, ardından diğer cinayetleri gerçekleştirdiğini ve aracının içinde 9 boş kovan bulunduğunu söyledi.