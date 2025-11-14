Menzil tarikatında kardeşler arasındaki miras anlaşmazlığı devam ediyor. Miras krizi, siyasetin de gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü belirtilen Saki Elhüseyni’ye karşı, kardeşleri Mübarek ve Emin Elhüseyni’nin de eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile toplantılar yaptığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Aytınç Ürkmez'in haberine göre büyük ağabey Saki Elhüseyni, kavganın çözümü için cemaat içinde kurulan “şeriat mahkemesinde” konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini, konunun masada olduğunu belirtmişti.

İddiaya göre, Mübarek ve Emin’in İngiltere’de açılan “nitelikli dolandırıcılık” davası, Avrupa ve Türkiye’deki davaları, hem cemaat içinde hem de kamuoyunda tepkilere yol açtı. Siyasi destek için kardeşler Mübarek ve Emin Elhüseyni'nin de eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Cemaat kaynaklarına göre, kardeşlerin Arınç ile görüşmelerindeki amaç davalardan kaynaklı tarikat içindeki “olumsuz algıyı” düzeltmek. Ağabeylerinin kurduğu siyasi ilişki "AKP içindeki rekabetten yararlanma çabası" olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında 17 milyar TL’lik miras kavga nedeni olmuştu.

Kardeşler arasındaki anlaşmazlık aile içinde çözülemeyince, çözümü için cemaat 22 Ekim 2024’te Adıyaman’ın Menzil köyündeki Menzil Camisi’nde bir “şeriat mahkemesi” kurdu, ancak uyuşmazlığı mahkeme de çözemedi. Kardeşler Türkiye’de ve İngiltere’de miras için dava açtı.

En son İstanbul Sancaktepe'de cemaat içerisindeki miras kavgasında silahlar çekildi. Silahlı saldırıda cemaate bağlı bir market çalışanı ile beraber 'sofi' olarak nitelendirilen üç kişi vuruldu. Cemaate bağlı bir kişi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında yaptığı "Bunun hesabının sorulacağı gün gelecektir!" yorumu krizin boyutunu göstermişti.